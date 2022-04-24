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24 апреля, 23:22

Колыванов: «Мало кто верил, что «Зенит» не станет чемпионом, просто верили, что будет интрига до последнего»

Колыванов прокомментировал поражение «Динамо» от ЦСКА в чемпионате России
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал поражение бело-голубых в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Счет по делу, обе команды могли забить, но армейцы реализовали свой момент. После пропущенного мяча бело-голубые могли сравнять счет, моменты были. У «Динамо» непростой график, рано или поздно должны были потерять очки, в любом случае, «Зенит» — эта та команда, которая в любой момент может дать результат. У них состав очень хороший и ребята стараются. Мало кто верил, что питерцы не станут чемпионами, просто люди верили, что будут интриги до последнего, они по игре и по составу предпочтительнее.

Догнать «Зенит» в чемпионате будет очень сложно, но впереди еще Кубок, где нужно обыграть «Енисей». Но я не думаю, что могут упустить второе место, «армейцы» и «Сочи» также могут потерять очки», — сказал Колыванов Мetaratings.ru.

«Динамо» с 52-мя очками занимает второе место в таблице, ЦСКА с 47-ю баллами располагается на третьей строчке. Лидирует «Зенит», у которого 55 очков и матч в запасе.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-malo-kto-veril-chto-zenit-ne-stanet-chempionom-prosto-verili-chto-budet-intriga-do-posledn-1252988/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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