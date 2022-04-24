Колыванов: «Мало кто верил, что «Зенит» не станет чемпионом, просто верили, что будет интрига до последнего»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал поражение бело-голубых в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Счет по делу, обе команды могли забить, но армейцы реализовали свой момент. После пропущенного мяча бело-голубые могли сравнять счет, моменты были. У «Динамо» непростой график, рано или поздно должны были потерять очки, в любом случае, «Зенит» — эта та команда, которая в любой момент может дать результат. У них состав очень хороший и ребята стараются. Мало кто верил, что питерцы не станут чемпионами, просто люди верили, что будут интриги до последнего, они по игре и по составу предпочтительнее.

Догнать «Зенит» в чемпионате будет очень сложно, но впереди еще Кубок, где нужно обыграть «Енисей». Но я не думаю, что могут упустить второе место, «армейцы» и «Сочи» также могут потерять очки», — сказал Колыванов Мetaratings.ru.

«Динамо» с 52-мя очками занимает второе место в таблице, ЦСКА с 47-ю баллами располагается на третьей строчке. Лидирует «Зенит», у которого 55 очков и матч в запасе.