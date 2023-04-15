Мостовой: «Мне было больно за «Торпедо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ «Торпедо» — «Спартак» (1:2).

«Первый тайм полностью за «Спартаком». Ощущение, что команды из разных лиг. «Спартак» переигрывал «Торпедо». Мне было больно за «Торпедо». Они должны были уходить на перерыв со счетом 3:0. Там был вопрос по пенальти, когда мяч в руку попал. Такие нельзя ставить! Сколько раз говорю на эту тему, футбол контактный вид спорта. Мы не можем руки привязать, это безобразие. Это «Торпедо» не спасало, говорю про ошибки из тура в тур. Видно, что у «Торпедо» ничего не получалось. Видно, что впереди ничего у них не было. А концовка была сумасшедшая для «Спартака». Хорошо, что отстояли. Минут пять бы добавили, тяжело бы было. Удаления, плюс наконец-то вышел Кухарчук, который оживил игру спереди. Атака «Торпедо» выглядела очень слабо», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 23 тура.

«Торпедо» замыкает турнирную таблицу с 13 очками.