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Сегодня, 21:34

Абаскаль: «До первого удаления мы полностью доминировали над «Торпедо». «Спартак» показал характер»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

— Сегодня анализ еще проще чем раньше. До первого удаления мы полностью доминировали. Не забили 2 пенальти, 2 отличных момента с участием Мартинса и Игнатова. Результат мог быть другим. Но в футболе такое случается, и я как тренер это принимаю. Но я доволен с каким желанием ребята бились в концовке. Когда мы готовили замены Литвинова и Мартинса они получили свои красные карточки. Команда показала характер, — сказал Абаскаль.

— Перед матчем с «Акроном» есть опасения, что команда слабо бьет пенальти. Будете ли вы специально тренировать этот элемент? Шансы у «Акрона», скорее всего, только в серии пенальти.

— Пенальти, которые бьются в игре, и те, что могут быть в серии послематчевых — разные вещи. И пенальтист в игре подходит к точке с другим настроем и отношением. Психологически разные вещи. «Акрон» прошел три московские команды, показывал на поле отличную игру. Если дойдет до пенальти там будет все решать характер, вера, уверенность в свои силы.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Гильермо Абаскаль
5
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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 16
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Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Торпедо М

 8 1 4
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Локомотив

 20 1 4
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