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Сегодня, 18:28

Булыкин: «Дзюба всем показал, что готов давать результат»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Артем шикарно ворвался во вторую часть нашего чемпионата. Дзюба всем показал, что готов давать результат, причем, хороший результат, потому что он забивает, помогает команде. Поэтому можно оценить его возврат в РПЛ после провала в Турции как очень хороший.

У Дзюбы 6 голов и 4 голевые передачи в шести матчах РПЛ? Думаю, никто не ожидал от него такой результативности. Голевые передачи для нападающего мало значат, но то, что забил больше 5 мячей – он уже красавчик. Дзюба заявил о себе. Самое главное, чтобы «Локомотив» был им доволен и переподписал контракт», – приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

34-летний форвард в феврале подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-nikto-ne-ozhidal-ot-dzyubyi-takoy-rezultativnosti-v-lokomotive
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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