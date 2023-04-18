Газинский рассказал о своем самочувствии после травмы, полученной в матче с ЦСКА

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал «СЭ» о своем самочувствии после травмы, полученной в матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2).

«Операция будет. Чувствую себя нормально», — сказал Газинский «СЭ».

Ранее пресс-служба «Урала» сообщила, что Газинский будет прооперирован 24 апреля.

В текущем сезоне РПЛ 33-летний футболист принял участие в 14 матчах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.