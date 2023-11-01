Бразилец Костанца из «Крыльев Советов» назвал сильнейшего русского футболиста из РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского сильнейшим российским футболистом в РПЛ.

«Назову Зиньковского. Обожаю его стиль игры. Если говорить про текущий сезон — сейчас лидер «Краснодар», там мне нравится полузащитник Кривцов. Не скажу, что он лучший, но показывает качественный футбол», — приводит Sport24 слова Костанцы.

Также он ответил, кого считает лучшим российским игроком из числа тех, кто выступает за рубежом.

«Головин! Видел не так много матчей «Монако» в этом сезоне, но он меня впечатлил. Топовый футболист», — добавил защитник.

В текущем сезоне 27-летний Зиньковский провел 17 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

27-летний Александр Головин сыграл в 9 матчах лиги 1 за «Монако», забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.