Петржела: «В ближайшем будущем «Спартак» не станет чемпионом»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о шансах «Спартака» на победу в чемпионате России.

«Спартак» сейчас так же далек от чемпионства, как «Зенит» от вылета из РПЛ. В ближайшем будущем этого точно не будет», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» после 13 туров идет на 7-м месте с 20 очками в активе, «Зенит» — на 2-й позиции (26 очков).