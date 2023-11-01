Личка пригласил бы в «Динамо» Беллингема, Соболева и Вендела
Главный тренер московских динамовцев Марцел Личка назвал игроков, которых хотел бы видеть в своей команде.
«Если брать из актуальных, игроков, которые сейчас в огне, — позвал бы Джуда Беллингема. В «Спартаке» Соболев — очень неприятный игрок для соперников, но позвал бы Зиньковского — он быстрый и маленький — на фланг его! Из «Зенита» пригласил бы Вендела!» — цитирует чешского специалиста «РБ Спорт».
В чемпионате России -2023/24 «Динамо» занимает 4-е место в таблице, набрав 21 очко после 13 туров.
Источник: РБ Спорт
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|
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|16:30
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Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
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|11
|1
|1
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