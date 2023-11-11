Божин оценил качество поля в Воронеже

Защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал состояние газона на домашнем стадионе команды.

В матче 15-го тура РПЛ «Факел» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

«Что касается поля, то, конечно, оно значительно лучше. Наши агрономы сделали все возможное, и сегодня, думаю, поле было хорошим, спасибо им за это. Качество поля сильно зависит от погоды, поэтому неизвестно, что будет дальше», — цитирует Божина ТАСС.

ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, «Факел» идет на десятой строчке с 19 очками.

В следующем туре армейцы сыграют на своем поле с «Динамо» (25 ноября), а «Факел» встретится с «Рубином» на выезде (26 ноября).