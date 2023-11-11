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Сегодня, 17:13

Божин оценил качество поля в Воронеже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал состояние газона на домашнем стадионе команды.

В матче 15-го тура РПЛ «Факел» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

«Что касается поля, то, конечно, оно значительно лучше. Наши агрономы сделали все возможное, и сегодня, думаю, поле было хорошим, спасибо им за это. Качество поля сильно зависит от погоды, поэтому неизвестно, что будет дальше», — цитирует Божина ТАСС.

ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, «Факел» идет на десятой строчке с 19 очками.

В следующем туре армейцы сыграют на своем поле с «Динамо» (25 ноября), а «Факел» встретится с «Рубином» на выезде (26 ноября).

Источник: ТАСС
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2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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