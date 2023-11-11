Александр Бородюк: «Зенит» — «Краснодар» — главный матч первого круга»

Тренер Александр Бородюк считает матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» главной игрой первого круга чемпионата России.

«Мне кажется, особенно для «Краснодара». Готовы ли «быки» бороться за золото или нет. Этот матч для них станет определяющим», — приводит «РБ Спорт» слова Бородюка.

Также он ответил на вопрос, есть ли шансы победить в этой встрече у «Краснодара».

«Здесь все зависит от футболистов, которые выйдут на поле, в этом и заключается исполнительское мастерство, характер, ментальность. Если они этот матч уверенно сыграют, то тогда можно говорить, что они способны бороться за чемпионство. Думаю, этот матч будет значимый как для «Зенита», так и для «Краснодара», — добавил Бородюк.

Матч лидеров РПЛ «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.

Краснодарцы лидируют в турнирной таблице РПЛ и опережают питерцев на 2 очка.