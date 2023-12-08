Бояринцев: «У «Краснодара» есть все, чтобы опередить «Зенит» весной»

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«Для петербургской команды важен вопрос мотивации. Последние сезоны мы видели, что «Зениту» нет равных. Выигрывали чемпионат в комфортных условиях. Становились чемпионами за несколько туров. А другие команды от этого только злее. Хотят догнать и обогнать «Зенит». Плюс лидеров петербуржцы потеряли. А конкуренты, наоборот, прибавили — в «Краснодар» и «Динамо» пришли новые тренеры с новыми идеями. Пытаются создавать новый коллектив и бороться. Мне нравится «Динамо» — они в последние годы всегда где-то рядом. Но если объективно, то «Краснодар» — главный претендент. У них есть все, чтобы опередить «Зенит» весной», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

На данный момент «Краснодар» с 35 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. У «Зенита» 33 очка и вторая позиция. «Динамо» замыкает тройку лидеров (31).