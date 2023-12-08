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Сегодня, 18:31

ЦСКА выложил снимок Виллиана Роши с дельфином: «Не могли не сделать такое милое фото»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба ЦСКА выложила фотографию с похода команды в дельфинарий в Сочи перед матчем с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ.

В Telegram-канале армейцев выложили фотографию защитника ЦСКА Виллиана Роши с дельфином.

«Мы не могли не сделать такое чудесное милое фото», — сказано в собщении пресс-службы.

В мае этого года 28-летнего бразильца удалили за демонстрацию неприличных жестов в матче со «Спартаком» (1:2) в 28-м туре прошлого сезона РПЛ. Роша повторил жесты за нападающим красно-белых Александром Соболевым, которого тоже удалили с поля.

ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром» в воскресенье, 10 декабря. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

Александр Соболев
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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 14 1 3
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