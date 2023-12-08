Непомнящий уверен, что матчи 18-го тура РПЛ не будут перенесены из-за погодных условий

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матчей 18-го тура РПЛ.

«Уверен, что весь 18-й тур РПЛ состоится без переноса игр. У футболистов есть работа, а у клубов существуют обязательства перед телевидением. Исключением являются только по-настоящему форс-мажорные ситуации. Но отмечу, что для болельщиков такие погодные условия не будут комфортными», — цитирует Непомнящего RT.

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 18-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19.00 по московскому времени. За три часа до игры температура воздуха на стадионе железнодорожников показывала минус 13 градусов.