Боков: «Йоканович потерял нити с командой, в последнее время игроки перестали его слышать»

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков поделился мнением о работе главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Понятно, что Йоканочич является тренером «Динамо», но я не вижу здесь совместимости в том, что они проиграли в день столетия. Разумеется, что хотелось выиграть. Кстати, ЦСКА выиграл свой матч в юбилей. Я полагаю так, что Йоканович потерял нити с командой, не могу сказать, с чем это связано. В последнее время игроки перестали его слышать, и игры стали по сути не совсем яркие», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бокова.

Йоканович возглавляет московский клуб с лета 2022 года. После 25 туров команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 39 очков.