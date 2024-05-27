Ташуев — о «Факеле»: «Ничего особенного, при мне команда тоже была на 11-м месте»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил место команды в турнирной таблице по итогам сезона.

«Когда я уходил, команда тоже была на 11-м месте. Ничего особенного я не вижу, в пяти матчах набрали шесть очков. Они молодцы, выполнили задачу. Я рад за «Факел», что причастен к рекорду клуба, 11-му месту в РПЛ. Они нормально сработали, молодцы», — цитирует Ташуева Metaratings.

65-летний Ташуев покинул «Факел» в конце апреля. Он возглавлял воронежцев с сентября прошлого года.