Кассьерре вручили приз лучшего бомбардира сезона на премии Герои РПЛ

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил приз лучшего бомбардира сезона-2023/24 на премии Winline Герои РПЛ.

27-летний колумбиец в минувшем сезоне забил 21 гол в 28 матчах за сине-бело-голубых, опередив в гонке бомбардиров Константина Тюкавина из «Динамо» и Джона Кордобу («Краснодар»), забивших по 15 мячей.

Награду «Лучший ассистент сезона» вручили нападающему «Локомотива» Максиму Глушенкову. На его счету 16 голевых передач в сезоне-2023/24.