«Аталанта» лишила Италию шестой путевки в Лигу чемпионов. Миранчук без голевого паса из-за офсайда Лукмана
Триумф в Лиге Европы закрыл тему возможного ухода Джан Пьеро Гасперини в «Наполи». 66-летний тренер остается в Бергамо и готовится к возвращению в Лигу чемпионов. От бергамасков, кстати, зависело, каким будет представительство Италии в главном еврокубке. Чтобы туда попала еще и финишировавшая шестой «Рома», «Аталанте» нужно было сохранить пятую позицию и ни в коем случае не подняться выше — в топ-4.
Это прямо тема про национальные интересы, и, в принципе, можно был бы ради страны особо не напрягаться против «Торино». Победное похмелье — оно такое. Только все расклады спутала «Болонья», которая в субботу сенсационно проиграла «Дженоа». То есть, при отставании от четвертой строчки на два очка осчастливить «Рому» могло одно — отсутствие у «Аталанты» побед в двух последних матчах. Никакой оговорки тут нет, ведь игру бергамасков с «Фиорентиной» перенесли на 2 июня. Соответственно, победитель Лиги Европы и пока еще финалист Лиги конференций сыграют через неделю после заключительного для остальных команд тура.
Только бергамаски, в стартовый состав которых снова не попал Алексей Миранчук, показали, что на любые расклады им плевать, а собственная репутация выше чьих-то интересов. Да, примерно половина тайма потребовалась хозяевам на раскачку, но до перерыва одна из самых крепких оборонительных линий Италии получила две пробоины. А могла и три, однако «Торино» простил не попавший в угол Де Кетеларе. Впрочем, потом бельгиец здорово проявил себя в роли ассистента.
В первом случае Де Кетеларе наградил передачей Скамакку, и окрыленный включением в расширенный список кандидатов в сборную Италии на Евро-2024 форвард образцово пробил с разворота. А уже ближе к перерыву на удар был выведен Пашалич, после атаки которого к отраженному вратарем мячу первым успел не утоливший свой голевой голод еврокубковым хет-триком Лукман. Стадион взревел от восторга, а в той части Рима, чьи сердца отданы «Роме», стало совсем грустно.
Ну а Лукман и не думал останавливаться и во втором тайме. Из-за нарушения правил его второй гол не засчитали (уже второй у «Аталанты»), но нигерийца это только завело, и он заставил Тамеза нарушить правила в собственной штрафной. На этот раз исполнявший пенальти Пашалич шансов вратарю не оставил. И только после этого Гасперини, которому устроили персональную овацию перед началом второго тайма, выпустил на поле Миранчука.
Не сыгравший против «Байера» Алексей явно соскучился по футболу, и включился в игру, словно на табло горят два ноля. Блестящий пас на Лукмана не стал голевым из-за пославшего мяч в сетку из офсайда нигерийца. Опять же после передачи россиянина промахнулся из хорошей позиции Пашалич. Когда же наш легионер ворвался в штрафную с правого фланга, возможно, стоило бить, а не пытаться максимально улучшить позицию и ассистировать одноклубнику. Или бывшие партнеры по «Торино» просто знали, как поступит Миранчук, и заставили его действовать так, а не иначе.
В любом случае, принципиально это ничего не меняло. «Аталанта» четвертая, и уже через неделю может обойти «Ювентус» и финишировать третьей. «Роме» же остается утешиться Лигой Европы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|37
|29
|6
|2
|87-20
|93
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Аталанта
|37
|21
|6
|10
|70-39
|69
|
5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
6
|Рома
|37
|18
|9
|10
|64-44
|63
|
7
|Лацио
|37
|18
|6
|13
|48-38
|60
|
8
|Фиорентина
|37
|16
|9
|12
|58-44
|57
|
9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36-36
|53
|
10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55-48
|53
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
14
|Верона
|37
|9
|10
|18
|36-49
|37
|
15
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
16
|Фрозиноне
|37
|8
|11
|18
|44-68
|35
|
17
|Удинезе
|37
|5
|19
|13
|36-53
|34
|
18
|Эмполи
|37
|8
|9
|20
|27-53
|33
|
19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42-74
|29
|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|3 : 0
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|0 : 0
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|- : -
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|- : -
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11