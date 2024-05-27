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Наумов: «Локомотив» должен сделать все, чтобы оставить Миранчука и Жемалетдинова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный уход из команды полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Ранее агент футболистов Вадим Шпинев заявил «СЭ», что его клиенты покинут команду в межсезонье. Контракты обоих игроков истекают летом этого года.

«Это большое сожаление и большая потеря для «Локомотива». Оба воспитанники клуба, оба очень креативные игроки. Я думаю, что вопрос финансовый, но мне кажется, что руководство «Локомотива» должно сделать все, чтобы оставить этих игроков у себя. Я знаю Вадима Шпинева, я с ним знаком, с ним можно договариваться, можно решать вопросы», – цитирует Наумова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач. В активе 27-летнего Жемалетдинова пять голов и одна результативная передача в 26 играх.

Источник: «РБ Спорт»
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
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 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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