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Агент Крижана: «Надеюсь, Митя будет играть в РПЛ»

Алина Савинова
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Роберт Чибеж, агент защитника «Родины» Мити Крижана, надеется на переход футболиста в команду РПЛ.

«Родина» не смогла попасть в стыковые матчи за право играть в высшем дивизионе страны в следующем сезоне.

«Надеюсь, Митя будет играть в премьер-лиге, но здесь все зависит не от меня, а от «Родины». Нужно подождать. Его контракт рассчитан еще на один год, но есть опция соглашения еще на сезон. Лето будет очень длинным. Предлагала ли «Родина» новый контракт? Нет, до этого момента было неподходящее время, чтобы обсуждать такие вещи», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В минувшем сезоне 26-летний Крижан провел за «Родину» 28 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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