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26 мая, 23:30

Наумов: «Динамо» не хватило опыта и силы воли, провалили такой важный матч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал итоги чемпионской гонки в РПЛ.

«Я думаю, что «Динамо» не хватило опыта и силы воли. Понимаете, вот такой важный матч, а они его просто провалили. Может, сыграл объективный фактор — то, что им хватало ничьей. И они вольно-невольно все построили от обороны. В результате и Тюкавина не было видно, и Лаксальт был никакой, и Нгамале тоже так себе. То есть, они или перегорели, или близость золотых медалей — все-таки 48 лет не видели их, — сыграли злую шутку. И в результате они проиграли матч, который вполне могли выигрывать спокойно, а «Зенит» в конце все-таки проявил характер», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

«Динамо» лидировало в РПЛ перед 30-м туром. В решающем матче бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1) и опустились на третье место в турнирной таблице, а чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит», обыгравший в параллельном матче «Ростов» (2:1).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Зенит

 21
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Джон Кордоба

Краснодар

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Локомотив

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Динамо

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Зенит

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