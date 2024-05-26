Тюкавин стал автором лучшего гола сезона в РПЛ, Чалов — лучшей голевой передачи

На премии Winline Герои РПЛ назвали лучший гол и голевую передачу сезона-2023/24.

Автором лучшего гола сезона стал форвард «Динамо» Константин Тюкавин. 21-летний нападающий забил в ворота «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.

Автором лучшей голевой передачи сезона стал Федор Чалов, отдавший результативный пас пяткой на Милана Гайича в матче против «Локомотива» (4:1) в 3-м туре РПЛ.