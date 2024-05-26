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Сегодня, 22:14

Игрок «Спартака» Игнатов рассказал, что с нетерпением ждет работы со Станковичем

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как относится к назначению Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

«Конечно, я видел игры Станковича, его знаменитый гол в Лиге чемпионов с центра поля. Безусловно, это великий футболист, и у него уже есть определенный опыт работы тренером, в том числе и победный. Очень интересно с ним поработать, жду с нетерпением. Мы рады, что Слишкович остается в команде, потому что он знает, как найти подход к каждому из нас», — цитирует Игнатова ТАСС.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних играх сезона обязанности главного тренера красно-белых исполнял Владимир Слишкович, который продолжит работу в штабе Станковича.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.

Источник: ТАСС
Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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