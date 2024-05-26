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Медведеву неуютно на «Ролан Гаррос». Россиянин жалуется еще до своего стартового матча

Даниилу Медведеву не нравятся мячи «Ролан Гаррос»
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисист Даниил Медведев
Даниилу Медведеву не нравятся новые мячи на «Ролан Гаррос».
Фото Reuters
Даниил даже немного сомневается в своем участии на Играх в Париже.

Лучший теннисист России Даниил Медведев пока не стартовал на «Ролан Гаррос», но уже выразил свое недовольство. Нашему теннисисту категорически не нравятся мячи, которыми ему предстоит играть на открытом чемпионате Франции. Из-за этого у него даже возникают сомнения по поводу участия в Олимпийских играх в Париже. Хотя на данный момент Даниил все же предпочитает концентрироваться на «Ролан Гаррос».

Тяжелые мячи мешают игре

Вообще Медведев давно приобрел репутацию теннисиста, который не отмалчивается, а всегда говорит о существующих проблемах. Большой резонанс приобрела история с Открытого чемпионата США — 2023, когда россиянин пожаловался на отсутствие возможности смотреть матчи US Open в отеле из-за конфликта правообладателя с провайдером. «В этом году я больше не могу смотреть US Open в Нью-Йорке по ТВ в отеле. Не знаю, законно это или нет, но мне нужно было найти способ смотреть теннис, потому что телевизор больше не вариант. Я захожу на, как вы их называете, пиратские сайты и смотрю там. У меня просто нет выбора», — заявил тогда Даниил на пресс-конференции. В итоге он помог себе и коллегам, поскольку телеканал ESPN после слов Медведева решил дать доступ к теннисным трансляциям с турнира теннисистам и журналистам.

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Что же касается мячей, то россиянин критиковал их еще до того, как это, образно выражаясь, стало мейнстримом. «Никогда и никому не советую покупать этот мяч, это мусор, вы просто потеряете свои деньги», — заявил он в 2022-м в Майами. А в октябре 2023-го назвал мячи в Пекине «просто смешными для харда». «Мяч сразу изнашивается, становится очень большим и тяжелым, соответственно, ему тяжело развивать скорость. Думаю, это выравнивает уровень всех игроков в туре» — это уже цитата от августа 2023-го с турнира в Торонто. Причем добавим, что Даниил, а затем и многие его коллеги также жаловались и на постоянную смену мячей, что приводило в том числе и к травмам.

В прошлом году, напомним, россиянин вылетел на «Ролан Гаррос» уже на старте от бразильца Тиаго Сейбот Уайлда, после чего назвал на пресс-конференции мячи одной из причин поражения: «С такими тяжелыми мячами приспособиться к ветру было нелегко. На мой взгляд, они дают большое преимущество игрокам, активно использующим кисть при ударах — как мой сегодняшний соперник, Карлос Алькарас, в какой-то мере Стефанос Циципас, — потому что им легче бить мощнее».

Теннисист Даниил Медведев
Фото Reuters

Очень важный первый барьер

Тема мячей на «Ролан Гаррос» всплыла в словах Медведева и сейчас, еще до старта турнира в контексте предстоящей Олимпиады. «Я пока не знаю, какие на Олимпиаде будут мячи. Те, что сейчас на «Ролан Гаррос», мне категорически не нравятся. Если будут другие, это все меняет. Полезно сейчас посмотреть на условия, смогу ли при них хорошо сыграть. На 95% буду играть на Олимпиаде. Но если вдруг я тут ужасно сыграю и на Олимпиаде будут те же мячи, у меня точно возникнут мысли: зачем ехать, чтобы проиграть в первом раунде? Этого не особо хочется. С другой стороны, там есть еще микст и пара», — заявил Даниил. После чего добавил, впрочем, что сейчас все его мысли связаны с «Ролан Гаррос», а про Олимпиаду он подумает позже.

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При этом Медведев, который попал в одну четверть сетки с испанцем Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым из Германии, не стал скрывать облегчения от того, что ему не придется в отличие от Зверева встречаться с Рафой в первом круге. Даниил провел в Париже против 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» тренировочный сет, уступив в нем 3:6. «Он отыграл хорошо. Лучше, чем я ожидал после просмотра его матчей в Риме или Мадриде. Признаюсь, рад тому, что не играю против него в первом раунде. Не считаю, что сыграл с ним на тренировке плохо. Мы провели один сет, и он взял верх. Мне будет интересно посмотреть, как пройдет его матч со Зверевым, потому что, повторюсь, Рафа — это Рафа. Он побеждал здесь 14 раз», заявил Медведев на пресс-конференции.

Россиянин также добавил, что ожидает «сложный тест» в своей стартовой встрече с немцем Домиником Кепфером, у которого ведет 3:0 по личным встречам. «Пока на «Ролан Гаррос» если я прохожу первый раунд, то способен показать хороший результат. Но я много раз вылетал уже на старте. Поэтому сейчас очень мотивирован преодолеть барьер первого круга и затем пытаться продолжать побеждать, творить сенсации и играть все лучше и лучше», — отметил Медведев. Напомним, что на «Ролан Гаррос» Даниил за карьеру выиграл и проиграл на «Ролан Гаррос» одинаковое количество матчей — по семь. Его лучший результат на открытом чемпионате Франции — четвертьфинал в 2021-м, но на пяти из семи предыдущих грунтовых «Больших шлемов» он вылетал в первом круге.

Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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