Джикия — о возможном приглашении в «Асколи» Карреры: «Обсудим с ним за столом в итальянском ресторане»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал приезд экс-тренера красно-белых Массимо Карреры в Москву.

Итальянец с марта возглавляет «Асколи», который ранее вылетел из итальянской серии Б.

«Мы недавно переписывались, я ему напишу — если он будет еще некоторое время в Москве, то вы точно увидите нашу совместную фотографию. Возможно ли, что Каррера позовет меня в «Асколи»? Обсудим с ним это за столом в итальянском ресторане», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает летом этого года. В мае клуб объявил о предстоящем уходе 30-летнего защитника.