Сперцян ответил на вопрос о своем будущем в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о своем будущем.

— Ты можешь сказать, что не уйдешь из «Краснодара», пока не возьмешь трофей с клубом?

— Посмотрим, что будет. Все допускаю, — приводит слова Сперцяна Sport24.

Ранее сообщалось, что 23-летним игроком сборной Армении интересуется дортмундсдкая «Боруссия».

В сезоне-2023/24 Сперцян провел 33 матча, в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.