Назначение Евсеева на пост главного тренера «Факела» состоится 30 апреля

Назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежского «Факела» состоится сегодня. Об этом сообщает Sport24.

Ранее «Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера команды. 47-летний специалист работал в клубе первой лиги с лета 2021 года.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что специалист продолжит работу в воронежской команде.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 25 туров.