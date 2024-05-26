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Друзь в честь победы «Зенита» включил в программу интеллектуального турнира вопросы о футболе

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Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в честь победы «Зенита» в чемпионате России включил в программу своего интеллектуального турнира вопросы о футболе.

«Очень приятно, что «Зенит» завоевал чемпионство шестой раз подряд. Две перевернутые шестерки символизируют 99-летие клуба, так что все совпало очень удачно. Но кроме радости победа добавила проблем: сегодня у нас проходил финал Молодежного чемпионата по интеллектуальным играм «Гран-при Санкт-Петербург», и чтобы поздравить болельщиков — у нас их в командах достаточно много, потому что школьники и студенты всегда болеют за «Зенит» — я ночью занимался тем, что составлял пакет вопросов про футбол», — сказал Друзь ТАСС.

«Зенит» стал чемпионом страны в субботу, 25 мая, после победы на своем поле в матче 30-го тура с «Ростовом» (2:1). Команда поднялась на первое место также благодаря тому, что лидер турнира «Динамо» в параллельном матче уступил «Краснодару» (0:1).

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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