Алаев: «Пока нет обсуждений, чтобы в стыки попадала только одна команда»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что пока нет дискуссий по поводу попадания в стыки РПЛ только одной команды вместо двух.

«На данный момент, кроме дискуссий в кулуарах, нет обращений — нет рабочих групп, обсуждения между организациями — РПЛ, РФС и ФНЛ. Пока это остается на уровне слухов», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

По итогам сезона «Балтика» и «Сочи» напрямую вылетели из РПЛ. «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах.