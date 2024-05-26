Тикнизян: «Был реальный вариант с «Вердером». Но клубы не договорились»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян на премии Winline Герои РПЛ ответил на вопрос про интерес к нему со стороны европейских клубов.

— Антон Миранчук попрощался с командой?

— Нет.

— Сообщают об интересе к вам от европейских клубов?

— Время покажет. Сейчас у меня будут игры за сборную. Сфокусирован на этом. Не обращаю внимания, что пишут СМИ. Не могу никак на это реагировать, потому что у меня нет конкретного понимания по данному вопросу.

— Был реальный вариант уехать в Европу?

— Ни для кого не секрет, что был вариант с «Вердером». Но клубы не договорились. Для меня, как человека, который благодарен за все «Локомотиву», было важно, чтобы клубы договорились по сумме трансфера. Чтобы их все устроило, как и меня — условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Тикнизян провел 30 матчей во всех турнирах. На его счету 9 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermart оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро. На премии Герои РПЛ защитник «Локомотива» был признан самым медийным футболистом сезона-2023/24.