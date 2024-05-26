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Галактионов — о Глушенкове: «Личность на поле, нестандартный игрок, таких мало»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о форварде команды Максиме Глушенкове.

— Максима я знаю давно, он у меня играл во всех молодежных сборных, — начал Галактионов. — Его потенциал понятен, поэтому важно его функциональное состояние, как он выглядит, его внутренняя энергетика. Потому что он — личность на поле, нестандартный игрок, таких мало. Таких футболистов надо поощрять.

— Удивляет, что его не вызывают в сборную России с сентября прошлого года?

— Это выбор тренера, выбор тренерского штаба, который надо уважать. У нас большая обойма игроков, которых тренер вызывает под определенный матч. Наша задача, чтобы Макс играл и развивался. Абсолютно уверен, что он в будущем заслужит своей игрой, качеством работы и отношением стать полноценной единицей сборной, — сказал Галактионов.

В минувшем сезоне 24-летний Глушенков провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Михаил Галактионов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

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Константин Тюкавин

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Маркус Вендел

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