Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:15

Галактионов — об итогах сезона: «Локомотив» мог оказаться немного выше в турнирной таблице»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги сезона РПЛ.

— Как оцените сезон?

— Есть локальные и стратегические задачи, которые необходимо было решать. Мы могли оказаться немного выше в турнирной таблице, чуть-чуть нам не хватило. Костяк команды стабилизировался. Мы нащупали хорошее качество игры, выдав победную серию в конце чемпионата. У нас очень хорошая молодая и российская команда, хороший российский блок игроков. Клуб выбрал такой вектор развития. Мы счастливы, что у нас такие молодые игроки. Они растут и развиваются у нас. Сегодня Максим Глушенков забрал награду «Лучший ассистент», еще есть ребята, которые заслуживают быть на вершине. Рад, что у нас боеспособный коллектив, который, абсолютно уверен, в будущем может решать еще более серьезные задачи

— Был ли у вас разговор с руководством?

— Мы постоянно общаемся. Я очень благодарен руководству за то, что у нас очень хороший контакт, очень хорошее понимание, когда у нас были хорошие или неудачные моменты. На сегодняшний день мы видим, что у нас сформировался русский костяк команды. Это очень важно. Дальше мы будем только развиваться и двигаться вперед. Я думаю, что после окончания сезона все выдохнут, и мы проговорим все наши моменты, которые касаются комплектования, будущего и всех нюансов, — сказал Галактионов.

«Локомотив» (53 очка) финишировал четвертым в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре железнодорожники обыграли «Балтику» (3:1).

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
1
0
Читайте также
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд
Вице-премьер Италии призвал Столтенберга подать в отставку после слов об Украине
Пока, Канада! До свидания, Швеция! Швейцария и Чехия идут за золотом ЧМ-2024, грохнув главных фаворитов
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Политологи оценили последствия визита делегации США на Тайвань
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Игрок «Спартака» Игнатов рассказал, что с нетерпением ждет работы со Станковичем
Экс защитник «Зенита» Веденеев: «Выиграли бы и без ошибки Песьякова»
Булыкин: «Галицкому нужно вернуться к идее развивать свою молодежь»
Стрепетов: «Зенит» ответил скептикам, которые уже подготовили золотые медали «Динамо»
Тюкавин признан лучшим игроком сезона РПЛ
Ташуев: «Со мной «Факел» тоже шел на 11-м месте. Рад, что причастен к рекорду клуба»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Спартака» Игнатов рассказал, что с нетерпением ждет работы со Станковичем

Председателю правления «Зенита» Медведеву стало нехорошо на премии РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости