Богосавац рассказал о том, как травмы игроков «Ахмата» подстегивают их конкурентов

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац после победы над «Динамо» (3:0) в матче 27-го тура РПЛ рассказал о том, как травмы игроков команды подстегивают их конкурентов.

«Да, травмированных много: Шатара, Нижич, Бериша, Садулаев. Но у нас есть футболисты, которые ждали своего шанса проявить себя на поле, чтобы заявить, что могут заменить других. Это показала сегодняшняя игра и не только», — приводит слова Богосаваца Sport24.

«Ахмат» после победы над «Динамо» набрал 46 очков и укрепился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.