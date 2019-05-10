Бердыев отметил, что у "Локомотива" достаточно квалифицированная оборона

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 28-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом" отметил, что у соперника достаточно квалифицированная оборона. Он добавил, что забить им – проблема не только для казанцев, но и для всех остальных команд.

– У "Локомотива" достаточно квалифицированная оборона, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". – Много опытных игроков. Забить им – проблема не только для "Рубина", но и для всех команд. Мы готовились к игре, там посмотрим.

– Все больше команда создает моменты у чужих ворот. С чем это связано?

– Те взаимодействия, над которыми мы работаем, все больше и больше проходят. Ребята становятся увереннее.

– Какая цель у команды в конце сезона?

– Мы как обычно готовимся от игре к игре.

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