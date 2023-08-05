Баринов оценил календарь «Локомотива» на сезон-2023/24

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о календаре команды на сезон-2023/24.

— Как тебе календарь в таком случае?

— Мне нормально. Первый цикл все три матча по девяносто минут сыграл. Сегодня опять отыграл. Ничего.

— Лучше играть, чем тренироваться?

— По мне да.

«Локомотив» с 4 баллами находится на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Ближайший матч железнодорожники проведут в FONBET Кубке России против «Рубина». Встреча пройдет 8 августа.