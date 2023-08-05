Баринов — о матче с ЦСКА: «Иногда надо получать по шапке»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 3-го тура РПЛ.

— Что сегодня было, что случилось?

— Не наш день.

— Почему все так перевернулось?

— Не забили и получили.

— Проблема в обороне?

— Не сказать. Наверно, иногда надо получать по шапке.

— Не слишком больно?

— Больно, неприятно. Но ничего страшного. Через три дня уже следующая игра.

— Можно ли назвать этот матч худшим при этом руководстве?

— Нет.

— А какой худший?

— На сборах худший матч был.

— Какой «Локомотив» настоящий? Тот, который мы увидели в Воронеже или сегодня?

— Вы меня сейчас добиваете что ли?

— Играли молодые защитники. Что сказали им после матча?

— Сказал, чтобы не вешали нос. Через три дня уже игра.