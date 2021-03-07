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Айртон: «Победа над «Краснодаром» придаст сил продолжить гонку за титулом»

22:05
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Защитник «Спартака» Айртон после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (6:1) отметил, что команда испытывала давление последнее время.

По словам 23-летнего бразильца, победа придаст команде уверенности.

«Независимо от выбранной схемы, у нас одна задача — выигрывать матчи, — отметил Айртон. — Выбор схемы больше зависит от тренера, но мы всегда готовы выполнять задачи. Смотрим на свои ошибки перед каждой игрой и стараемся их исправлять.

Мы не выигрывали несколько месяцев. Было давление. Ты готовишься к каждой игре, чтобы выиграть. Когда это не получается, приходится работать еще больше и исправлять свои ошибки. Сегодняшняя победа придала нам сил и уверенности в себе, чтобы продолжить гонку за титулом".

(Артем Калинин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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