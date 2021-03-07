Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал победу над «Краснодаром» в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ (6:1).

«Спартак» выбрал хорошую тактику, она в принципе всегда смертоносна против «Краснодара». Сегодняшняя игра Промеса? Ничего особенного. Забил — и молодец. Ждем большего. Что касается отставки Мусаева, о которой все заговорили, то я не знаю, какие цели ставит перед собой «Краснодар». Он уже не первый год пытается за что-то бороться, но проблема системная: они переоценивают немножко свои возможности, постоянно хотят атаковать, забивать, но игра в обороне просто ужасная из года в год", — сказал Билялетдинов «СЭ».

Динияр Билялетдинов также рассказал о дисбалансе в обороне «Краснодара» и о том, что отставка Мусаева ничего не решит.

«Команда в принципе красиво играет в атакующей линии, но есть очень серьезный дисбаланс в обороне. Они в любой момент могут пропустить не от самого сильного соперника, не говоря уже о «Спартаке». Им нужно немножко остыть и разобраться, что происходит. Всей команде не хватает надежности. Толку-то от отставки Мусаева? Она ничего не поменяет. Отставят, другого поставят, но ничего не изменится. Думаю, что они максимум могут попасть в лигу Европы, но с такой игрой им делать там нечего. Если «Загреб» их спокойной выносит, видать, у нас есть какой-то кризис в чемпионате», — добавил Билялетдинов.

«Краснодар» впервые в истории пропустил шесть голов. Для «Спартака» это стало первой победой с 5 декабря 2020 года.

(Екатерина Звенигородская)