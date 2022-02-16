Хачатурянц: «Думаю, что уничтожение фанатского движения из-за Fan ID не произойдет»

Хачатурянц считает, что болельщики могут изменить свое мнение по поводу Fan ID

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц не считает, что из-за введения Fan ID исчезнут фанатские движения.

«Уничтожение фанатского движения? Думаю, этого не произойдет. Болельщики могут поменять позицию, когда мы представим ее в окончательном виде. На сегодняшний день — протест вызван принятием закона. Через время болельщики могут изменить своё мнение», — сказал глава РПЛ.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.