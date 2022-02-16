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Сегодня, 19:13

В Минспорте РФ рассказали о рассмотрении предложения РФС по лимиту на легионеров

Иван Шитик
Корреспондент
Заявлением Минспорта РФ по лимиту на легионеров.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Министерство спорта РФ выступило с заявлением по поводу возможного изменения лимита на легионеров в российском футболе.

«В связи с многочисленными запросами средств массовой информации пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации поясняет.

Российский футбольный союз в соответствии с утвержденным порядком представил в Минспорт России свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в Российской Премьер-лиге.

В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в Минспорте России. Проводятся дополнительные консультации с экспертами.

По итогам рассмотрения предложений РФС Министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ Минспорта России.

Напомним, что на данный момент, согласно правилам, клубы могут включать в заявки на матчи РПЛ не более восьми иностранных футболистов», — говорится в заявлении.

Как стало известно «СЭ», Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в РПЛ, который вступит в силу со следующего сезона.

Новые правила должен утвердить исполком РФС. Отмечается, что со следующего сезона клубы лиги смогут внести в заявку на сезон не более 13 игроков, считающихся легионерами, и не менее 12 российских футболистов, из которых четверо должны быть воспитанниками клуба. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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П
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