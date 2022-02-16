В Минспорте РФ рассказали о рассмотрении предложения РФС по лимиту на легионеров

Министерство спорта РФ выступило с заявлением по поводу возможного изменения лимита на легионеров в российском футболе.

«В связи с многочисленными запросами средств массовой информации пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации поясняет.

Российский футбольный союз в соответствии с утвержденным порядком представил в Минспорт России свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в Российской Премьер-лиге.

В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в Минспорте России. Проводятся дополнительные консультации с экспертами.

По итогам рассмотрения предложений РФС Министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ Минспорта России.

Напомним, что на данный момент, согласно правилам, клубы могут включать в заявки на матчи РПЛ не более восьми иностранных футболистов», — говорится в заявлении.

Как стало известно «СЭ», Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в РПЛ, который вступит в силу со следующего сезона.

Новые правила должен утвердить исполком РФС. Отмечается, что со следующего сезона клубы лиги смогут внести в заявку на сезон не более 13 игроков, считающихся легионерами, и не менее 12 российских футболистов, из которых четверо должны быть воспитанниками клуба. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.