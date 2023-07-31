Дзюба — о матче с «Факелом»: «Тяжелая, но важная победа»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал результат матча второго тура РПЛ с «Факелом» (4:1).

«Тяжелая, но важная победа. Проявили характер. Спасибо всем, кто приехал поддержать нас, идем дальше. Первый гол в сезоне, рад помочь команде», — написал Дзюба в соцсетях.

Дзюба отметился на 13-й минуте встречи, забив свой первый мяч в сезоне-2023/24. 34-летний нападающий прервал свою безголевую серию, которая длилась с 30 апреля.