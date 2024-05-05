«Динамо» — «Сочи»: команды обменялись голами за 2 минуты

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«Сочи» и «Динамо» обменялись голами в матче 27-го тура РПЛ. Встреча проходит в Москве.

На 83-й минуте отметился форвард гостей Сауль Гуарирапа. Спустя две минуты полузащитник Бителло вывел «Динамо» вперед — 2:1.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.