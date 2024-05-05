«Динамо» — «Сочи»: видео голов

«Динамо» дома победило «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ — 3:2.

53-я минута. Тюкавин — 1:0

83-я минута. Гуарирапа — 1:1

85-я минута. Бителло — 2:1

90-я минута. Сааведра — 2:2

90+5-я минута. Нгамале — 3:2

«Динамо» набрало 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На втором месте идет «Краснодар» (50 очков), лидирует — «Зенит» (50 очков и один матч в запасе). «Сочи» с 20 очками занимает последнее место в таблице чемпионата.