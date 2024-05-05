Тюкавин провел 100 матчей в РПЛ

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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин провел 100-й матч в российской премьер-лиге.

Юбилейной стала игра с «Сочи» в 27-м туре чемпионата. Во втором тайме матча 21-летний нападающий забил гол пяткой.

Всего Тюкавин забил в чемпионате России 32 мяча и сделал 25 голевых передач.