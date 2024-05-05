«Динамо» — «Сочи»: гости снова сравняли счет

«Сочи» сравнял счет в матче против «Динамо» в 27-м туре РПЛ — 2:2.

На 90-й минуте забил полузащитник сочинцев Игнасио Сааведра. За 7 минут до этого счет сравнял Сауль Гуарирапа, но уже две минуты спустя Бителло снова вывел бело-голубых вперед.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».