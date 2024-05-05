Гафин о победе над «Сочи»: «Эмоции непередаваемые. Удача была на нашей стороне»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу клуба над «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура РПЛ.

Игра между командами прошла 5 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

«Эмоции непередаваемые. В этой валидольной игре мы смогли одержать победу. Нельзя не радоваться, что удача была на нашей стороне. Но она дается, как известно, за что-то. Нам важно, чтобы мы были на самой высокой строчке после матча с «Краснодаром». Гол Тюкавина был классным! Всех с праздником! Сегодня яйца покрашены в нужный цвет!» — сказал Гафин.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).

11 мая команда Марцела Личка сыграет на выезде против «Балтики».