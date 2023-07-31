«Спартак» — «Балтика»: Бонгонда вывел хозяев вперед
Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда забил гол в матче второго тура РПЛ с «Балтикой».
27-летний форвард отметился на 43-й минуте матча, забив головой после навеса другого нападающего красно-белых Квинси Промеса. Счет — 1:0.
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|6
|
2
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|1
|1
|0
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|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
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|1
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|3
|
8
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|3
|
9
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|2
|0
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|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
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|1
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|
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|2
|0
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|
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|2
|0
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|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
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|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
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|2
|0
|0
|2
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|0
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|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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