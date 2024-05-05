Морено — после поражения от «Динамо»: «Все уже считают, что «Сочи» вылетел»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итог поражению от «Динамо» (2:3) в 27-м туре РПЛ.

«Динамо» — это большая команда, у которой много сильных игроков с большим талантом. Если вы не готовы на 100 процентов, то против них очень сложно играть. Знаю, что уже все считают, что мы вылетели. Хочу попросить уважения к нашей команде. И хочу попросить арбитров до конца сезона судить нас так же, как и наших соперников. Например, сегодня арбитры не посмотрели 2 момента, где были явные нарушения. Арбитр должен был показать вторую карточку защитнику «Динамо». Плюс арбитр должен был поставить пенальти, там был наступ», — сказал Морено.

«Динамо» набрало 50 очков и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ. На втором месте идет «Краснодар» (50 очков), третий — «Зенит» (50 очков и один матч в запасе). «Сочи» с 20 очками занимает последнее место в таблице чемпионата.