«Пари НН» — «Спартак»: Угальде — в стартовом составе, Соболев начнет игру на скамейке

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Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Спартаком» в 27-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Ермаков, Кутателадзе.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Ведерников, Варганов, Карапузов, Царукян, Кухарчук, Калайда, Зе Турбо, Боселли.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Маслов, Дуарте, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Денисов, Бонгонда, Соболев.

Запасные: Свинов, Джикия, Классен, Тавареш, Рябчук, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Столяров, Медина, Соболев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Спартак».