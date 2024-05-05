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Сегодня, 19:00

Ташуев — о чемпионской гонке РПЛ: «Сезон будет держать в напряжении до конца»

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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил чемпионскую гонку в текущем сезоне чемпионата России.

«Для «Краснодара» идет борьба за место под солнцем. Это поражение рассматривают негативно, но если сравнить с прошлогодним местом, то это не так. Команда сражается. 

А с чемпионством пока не ясно. «Зенит» играет с «Факелом», которому некуда отступать. Тем более поле сложноватое в Воронеже: оно медленное, а значит, «Зениту» будет труднее вскрывать оборону. Очки у «Краснодара» и «Зенита» сейчас равные. Все еще впереди: у одних три тура, у других — четыре. Сезон будет держать в напряжении до конца. Еще все может развернуться в другую сторону», — цитирует Ташуева Sport24.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. При этом команда Сергея Семака имеет 1 матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Ташуев
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«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» набрали по 50 очков: кто занимает первое место в РПЛ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

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Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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