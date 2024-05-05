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«Динамо» — «Сочи»: Нгамале вывел хозяев вперед в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» в концовке вышло вперед в матче против «Сочи» в 27-м туре РПЛ — 3:2.

На 90+5-й минуте за бело-голубых отличился Николя Муми Нгамале.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».

Николя Муми Нгамале
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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«Динамо» — «Сочи»: гости снова сравняли счет

Гол Нгамале на 90+5-й минуте принес «Динамо» победу над «Сочи», Тюкавин забил супергол
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
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Локомотив – Ростов
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Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
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Максим Глушенков

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 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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