«Динамо» — «Сочи»: Нгамале вывел хозяев вперед в концовке

«Динамо» в концовке вышло вперед в матче против «Сочи» в 27-м туре РПЛ — 3:2.

На 90+5-й минуте за бело-голубых отличился Николя Муми Нгамале.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».